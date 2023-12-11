"النسخة الأرجنتينية من ترامب".. ما سر رؤوس الكلاب الخمسة على عصا ميلي؟ (صور)

لفتت العصا التي تم تسليمها للرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي الانتباه، حيث شبهه البعض بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اشتهر بتصرفاته المثيرة للجدل.

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وجرت مراسم تسليم السلط في مقر الكونغرس، أمس الأحد، كما ينص على ذلك دستور البلاد، حيث تم إعلان ميلي رئيسا للبلاد، وفيكتوريا فيارويل نائبة للرئيس.

وأدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية، قبل أن يتسلم من يدي سلفه ألبرتو فرنانديز، مقاليد الحكم التي يرمز إليها بالوشاح الرئاسي، الذي يحمل ألوان العلم الأرجنتيني، وصولجان القيادة.

ويبلغ طول عصا الرئيس 90 سنتيمترا تقريبا، وقد حفرت على مقبضها رموز لافتة ومثيرة، وهي عبارة عن رؤوس 5 من كلاب ميلي الخاصة، وتدعى كونان وميلتون وموراي وروبرت ولوكاس، 4 منها مستنسخة.

ويطلق ميلي على كلابه، من فصيلة الدرواس، اسم "أطفاله ذوي الأرجل الأربعة"، وتم حفر أسمائهم تحت رؤوسهم على المقبض، في تصرف غير متوقع وخارج عن المألوف، يعكس شخصية الرئيس الأرجنتيني الجديد المختلفة، الذي أطلق عليه البعض لقب "ترامب النسخة الأرجنتينية".

والصولجان الرئاسي هو عصا قيادة المنصب التي تمنح في الأرجنتين مع الوشاح الرئاسي أثناء حفل التنصيب الرئاسي، للمواطن الذي تولى رئاسة الأمة.

وليس لتسليم أحدهما والآخر أي آثار قانونية، ويتم تنفيذه فقط لأغراض البروتوكول واتباعا لتقليد يعود تاريخه إلى عام 1868.

المصدر: RT