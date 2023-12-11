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رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من زيلينسكي والدعم الأوروبي

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من زيلينسكي والدعم الأوروبي
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سخر رواد التواصل الاجتماعي من منشور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن نتائج محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعم أوكرانيا وانضمامها للاتحاد.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر "x": "خلال مكالمتنا اليوم، قمنا بتنسيق المواقف وجددت التعبير عن امتناني والتقييم الإيجابي لعملنا لتنفيذ جميع توصيات اللجنة.
نحن نعول على القرارات الإيجابية في ما يتعلق بالدعم المادي لأوكرانيا وبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"

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وأضاف: "يتعين على أوروبا أن تدافع عن قيمها ووحدتها بشكل حاسم، وأنا أعلم أننا نستطيع دائما الاعتماد على رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد".

منشور زيلينسكي انتقده الكثير من رواد الموقع ووصفوه بالمتسول كما انتقدوا إرسال الأموال لدعم كييف التي تسرق من قبل زيلينسكي وحاشيته وفي مرافق مجهولة.

وعلق أحد المستخدمين: "لا مزيد من الأموال لأوكرانيا ورئيسها الفاسد!!! فهو سيستمر في إنفاقها على المخدرات".

وأضاف آخر: "هل أخبرتها عن فورة تسوقك في الولايات المتحدة، حيث أنفقت الملايين؟".

كما كتب أحدهم: "أنا أتحدث على الهاتف من الساعة 24 إلى 7، لأنني تابع".

وفي تعليق آخر: "اطردوا المتسول عن الباب..".

وكتب مستخدم: "اثنان من النازيين يحبان بعضهما البعض".

المصدر: RT

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