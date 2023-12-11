رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من زيلينسكي والدعم الأوروبي
سخر رواد التواصل الاجتماعي من منشور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن نتائج محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حول دعم أوكرانيا وانضمامها للاتحاد.
وكتب زيلينسكي في منشور عبر "x": "خلال مكالمتنا اليوم، قمنا بتنسيق المواقف وجددت التعبير عن امتناني والتقييم الإيجابي لعملنا لتنفيذ جميع توصيات اللجنة.
نحن نعول على القرارات الإيجابية في ما يتعلق بالدعم المادي لأوكرانيا وبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"
وأضاف: "يتعين على أوروبا أن تدافع عن قيمها ووحدتها بشكل حاسم، وأنا أعلم أننا نستطيع دائما الاعتماد على رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد".
I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023
During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.
We…
منشور زيلينسكي انتقده الكثير من رواد الموقع ووصفوه بالمتسول كما انتقدوا إرسال الأموال لدعم كييف التي تسرق من قبل زيلينسكي وحاشيته وفي مرافق مجهولة.
وعلق أحد المستخدمين: "لا مزيد من الأموال لأوكرانيا ورئيسها الفاسد!!! فهو سيستمر في إنفاقها على المخدرات".
وأضاف آخر: "هل أخبرتها عن فورة تسوقك في الولايات المتحدة، حيث أنفقت الملايين؟".
كما كتب أحدهم: "أنا أتحدث على الهاتف من الساعة 24 إلى 7، لأنني تابع".
وفي تعليق آخر: "اطردوا المتسول عن الباب..".
وكتب مستخدم: "اثنان من النازيين يحبان بعضهما البعض".
I keep in regular contact with @VonDerLeyen from wherever I go in the world.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023
During our call today, we coordinated positions ahead of the #EUCO summit. I reiterated my gratitude for the positive assessment of our work to implement all of the Commission’s recommendations.
We…
I am on call 24/7 because I am a vassal.— MehThinks ☭️ 🇷🇺 🇨🇳 🇧🇷 🇵🇸 #FreePalestine (@MehThinks) December 10, 2023
Did u also tell her about ur shopping trip to the US where you spent millions?— Dr.hc. Datenpapst (@datapope) December 10, 2023
No more money for Ukraine and its corrupt president‼️ He’ll spend all the money on drugs anyway pic.twitter.com/c17jPxpU06— Gabe (@GabeZZOZZ) December 10, 2023
Chase the beggar away from the door...— Rustam SW (@rustam62) December 10, 2023
المصدر: RT