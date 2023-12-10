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زعيم المعارضة الألمانية يدعو اللاجئين الأوكرانيين للعمل

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زعيم المعارضة الألمانية يدعو اللاجئين الأوكرانيين للعمل
Legion-Media
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دعا رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا للعمل، بدلا من العيش على الإعانات.

وقال ميرز خلال مقابلة مع صحيفة "Focus": "نريدهم أن يعملوا، انظروا إلى البلدان الأخرى. في هولندا قرابة نصف الأوكرانيين يعملون، وفي بولندا 65 في المئة منهم يعملون، وفي الدنمارك حوالي 78 في المئة يعملون. لكن في ألمانيا، نحن نقيم مؤهلاتهم تقييما منخفضًا، ولا نعترف بشهاداتهم، ونتيجة لذلك ندفع معونات باهظة للغاية".

وتساءل كيف يمكن لدولة مثل ألمانيا أن يكون فيها 2.6 مليون عاطل عن العمل، وفي المقابل يوجد لدينا 700 ألف وظيفة شاغرة.

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، توجه أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى ألمانيا.

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وفقاً لدراسة صدرت في يونيو، تمكن 18% فقط من اللاجئين الأوكرانيين من العثور على عمل، في حين أعرب 93% من الأوكرانيين العاطلين، أنهم يرغبون بالعثور على عمل.

في الوقت نفسه، أعرب 44% من الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في البقاء في ألمانيا لفترة طويلة.

المصدر:  ريا نوفوستي

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