بايدن يدعو زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان: "وجه الرئيس بايدن دعوة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لزيارة البيت الأبيض لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 12 ديسمبر للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا".

وبحسب بيان البيت الأبيض، سيناقش الزعماء احتياجات أوكرانيا الملحة والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة لها.

ومن المقرر أن يحضر زيلينسكي اجتماعا لجميع أعضاء مجلس الشيوخ صباح الثلاثاء في مبنى الكابيتول، بدعوة مشتركة من زعيمي الديمقراطيين والجمهوريين تشاك شومر وميتش ماكونيل.

وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة مكتب الميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونغ، أنه بقي لدى الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت يونغ أن معظم الأموال التي خصصتها واشنطن لمساعدة أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى، تظل في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، بعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض برسالة إلى المشرعين حذرت فيها من أنه بحلول نهاية العام التقويمي، ستستنفد الولايات المتحدة بالكامل الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأوكرانيا إذا لم تتم الموافقة على مشروع التمويل الذي طلبته الولايات المتحدة.

هذا وقد استبعدت مصادر مطّلعة في الكونغرس، الجمعة الماضي، أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطرعليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام.

المصدر: RT