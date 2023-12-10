"القسام" تنشر مشاهد لمروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين في موقع "صوفا" العسكري

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر المروحيات الإسرائيلية وهي تنقل جنودا مصابين بعد قصف موقع "صوفا" الإسرائيلي العسكري واشتعال النيران فيه.

وكتبت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "مروحيات الاحتلال تنقل إصابات في الجنود بعد قصف موقع "صوفا" العسكري واشتعال النيران بداخله".

وسبق أن أعلنت "كتائب القسام" عن قصف موقع "صوفا" العسكري الواقع في منطقة غلاف غزة برشقة صاروخية.

المصدر: RT