وزير الخارجية الإيراني يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوربي بشأن غزة

بعث وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان برسالة إلى مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مطالبا فيها باتخاذ خطوات أكثر تأثيرا لأجل وقف هجمات إسرائيل على غزة.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن أمير عبد اللهيان عرّج في رسالته إلى بوريل، على "مواقف الجانب الاوروبي حول ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار وظروف سكان غزة".



كما رحب وزير الخارجية الإيراني بموقف المسؤول الأوروبي الذي اعتبر سياسة الاستيطان بأنها انتهاك سافر لقانون حقوق الانسان الدولي، وأيضا لقاء تنديده باستخدام العنف من قبل المستوطنين داخل الضفة الغربية.

وطالب أمير عبد اللهيان الاتحاد الأوروبي بأن "يتخذ خطوات مؤثرة أكثر لوقف هجمات الاحتلال على القطاع نهائيا، ورفع كامل الحصار وانهاء الاحتلال عنه".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ65 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: "إرنا" + RT