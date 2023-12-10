بدء محاكمة مواطن سويدي محتجز في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

انعقدت اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المواطن السويدي المحتجز في إيران يوهان فلودروس، بعدما تم توجيه اتهامات له تتعلق بجمع المعلومات لصالح إسرائيل.

وقالت وكالة فارس الإيرانية: "انعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الجاسوس السويدي يوهان فلودروس، بتهمة جمع المعلومات لصالح الكيان الصهيوني".

وأضافت أن "فلودروس تواجد في إيران تحت غطاء موظف في الاتحاد الأوروبي برفقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وكان الناطق باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي، أعلن في سبتمبر الماضي، أن المواطن السويدي المحتجز قد ارتكب جريمة على أراضي الجمهورية الإسلامية، وسيتم عرض قضيته على المحكمة.

وقال ستايشي خلال مؤتمر صحافي: "الشخص الذي تم احتجازه سويدي الجنسية، ومتهم بارتكاب جرائم على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. وتمت إحالته إلى السجن بعد إصدار أمر قضائي بشأنه".

وأضاف أن "التحقيق في مرحلته النهائية، وفي الأيام المقبلة ستتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، بعد القرار النهائي لمكتب المدعي العام".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي والسويد أخفيا خبر اعتقال المواطن السويدي يوهان فلودروس في إيران، والذي كان يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، لأكثر من عام.

وذكرت الصحيفة أن فلودروس سافر إلى إيران مع أصدقائه كسائح، لكن تم احتجازه قبل مغادرته طهران في 17 أبريل 2022، وفي يوليو من العام نفسه، أعلنت الحكومة الإيرانية، في بيان لها، اعتقال المواطن السويدي بتهمة التجسس. وهو محتجز حاليا في سجن إيفين، وفي الوقت ذاته، بحسب البيان، كان فلودروس قد زار إيران سابقا للعمل، لكن لم تقع أية حوادث.

وبحسب "نيويورك تايمز"، تتهم طهران فلودروس بالتجسس، فيما قال ستة أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، للصحيفة إنه لم يكن متورطا في عمل استخباراتي.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية، أنها تعمل باهتمام على حل قضية "المواطن السويدي المحتجز في إيران في أبريل 2022"، لكنها نبهت إلى أن التناول الإعلامي لهذه القضية من شأنه تعقيد المفاوضات.

والأسبوع الماضي أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح صحافي، أن مؤسسات الاتحاد بذلت جهودا لإطلاق سراح فلودروس، خلال الاجتماعات الدبلوماسية مع الممثلين الإيرانيين.

المصدر: RT + سبوتنيك