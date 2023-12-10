اشتية: "حماس" جزء أساسي من الخارطة السياسية الفلسطينية والقضاء عليها غير ممكن

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أن حركة "حماس" جزء أساسي من الخارطة السياسية الفلسطينية، وأن حديث إسرائيل عن القضاء عليها لن يحدث ولا تقبل به السلطة الفلسطينية.

وقال اشتية في كلمة بافتتاح أعمال النسخة 21 لمنتدى الدوحة، إن "حديث إسرائيل عن القضاء على حماس لن يحدث، وحركة حماس جزء أساسي من الخارطة السياسية الفلسطينية".

كما دعا إلى ضرورة معاقبة إسرائيل إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي والإنساني، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة والخسائر في أرواح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك 5 معابر يمكن تمرير المساعدات من خلالها لغزة، إلا أن واحدا فقط مفتوح، مؤكدا أن حجم القتل في غزة غير مسبوق وسكانها يتعرضون للتجويع.

ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، والذي قوض المساعي الدولية لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة.

وطالب عباس المجتمع الدولي بـ"البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره".

المصدر: سبوتنيك