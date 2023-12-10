عباس يدين "الفيتو" الأمريكي المعارض لوقف إطلاق النار في غزة

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، والذي قوض المساعي الدولية لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة.

ووصف وعباس استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" بالتصرف "العدواني واللا أخلاقي" وأن موقفها "يمثل انتهاكا صارخا لكافة القيم والمبادئ الإنسانية".

وحمّل عباس الولايات المتحدة "مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال، نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه "سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا".

وأكد أن "السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وحذر من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وقال إن "القرار الذي تحدت به الإدارة الأمريكية المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة لسنوات طوال".

وطالب عباس المجتمع الدولي بـ"البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره".

وجاء ذلك عقب استخدام الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار إماراتي طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.

المصدر: وفا