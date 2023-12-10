بيسكوف يعلل سبب مرافقة المقاتلات الحربية لطائرة بوتين في أجواء الإمارات والسعودية (فيديو)

كشف متحدث الكرملين سبب مرافقة مقاتلات "Su-35 " للطائرة الرئاسية التي أقلت الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى الإمارات والسعودية مؤخرا.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن "مرافقة المقاتلات للطائرة الرئاسية تمليها اعتبارات أمنية وكل شيء سار بسلاسة وفق المسار الطبيعي دون وقوع أي حوادث".

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وأضاف: "المنطقة مضطربة، وإن كانت الإمارات والسعودية دولتين مستقرتين وآمنتين، لكن بالطبع المنطقة المحيطة ليست آمنة، فقد تحدث استفزازات".

كما لفت بيسكوف إلى أن عرض مثل هذه المقاتلات المعروفة واللافتة في هذه المنطقة، يمكن أيضا أن يعود بالمنفعة على روسيا والتعريف بسلاحها وقدراتها الصناعية.

ورافقت 4 مقاتلات "Su-35" بكامل أسلحتها طائرة بوتين "إيل-96" خلال زيارته الأربعاء الماضي إلى الإمارات والسعودية اللتين استقبلتاه بحفاوة وتكريم كبيرين.

المصدر: تاس