رومانيا تؤكد إجلاء 8 أشخاص من مواطنيها وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة

أعلنت الخارجية الرومانية وصول مجموعة جديدة من 8 أشخاص بينهم مواطنون رومانيون وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة إلى البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "وصلت اليوم الأحد مجموعة من 8 أشخاص بينهم مواطنون رومانيون وأفراد أسرهم تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى البلاد".

وأشارت إلى أن مجموعة تضم 9 أشخاص تمكنت من مغادرة أراضي قطاع غزة في 7 ديسمبر الجاري، مضيفة أنه تم نقلهم إلى القاهرة، ثم توجه 8 منهم إلى الوطن، في حين أراد واحد منهم البقاء في مصر.

وإجمالا قامت رومانيا حتى اليوم بإجلاء 288 شخصا من قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي