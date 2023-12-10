الأمم المتحدة: يجب بحث مسألة انسحاب القوات التركية والأمريكية من سوريا
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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن تسوية النزاع السوري تتطلب بحث انسحاب القوات الأمريكية والتركية من سوريا، وحل مسألة الوحدات الكردية والعقوبات.
وقال: "من أجل التسوية في سوريا يجب طرح عدد من القضايا، من بينها مسألة انسحاب القوات التركية والأمريكية، ومسألة الوحدات الكردية والعقوبات".
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك أيضا نهج جديد من جانب الحكومة والمعارضة السورية لإنهاء النزاع.
المصدر: نوفوستي