طائرة روسية تجلي مواطنين روس وأفراد أسرهم من غزة عبر مصر

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة تابعة لها من مصر وعلى متنها مواطنون روس مع أفراد أسرهم تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وقالت الوزارة على في بيان على "تلغرام": "أقلعت الطائرة الحادية عشرة التابعة للوزارة من مصر باتجاه موسكو وعلى متنها روس تم إجلاؤهم وأفراد أسرهم إلى موسكو".

وأوضحت أن الموطنين الروس يتم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر مصر حيث يجدون أشخاصا متخصصين من وزارة الطوارئ في انتظارهم لتقديم الخدمات اللازمة.

هذا ولا يزال العمل مستمرا لاستقبال المواطنين الروس الذين يتم إجلاؤهم عبر معبر رفح الحدودي.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة، إلى روسيا.

المصدر: RT