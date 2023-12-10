شركة "فولغا-دنيبر" الروسية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية للطعن في العقوبات

رفعت شركة الطيران الروسية "فولغا دنيبر"، أكبر شركة شحن بضائع روسية، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية للطعن في العقوبات التي فرضتها ضدها في وقت سابق.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الشركة الروسية رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الكندية في نوفمبر من أجل إبطال الإجراءات التقييدية التي فرضتها أوتاوا ضد الشركة.

وكانت الحكومة الكندية قد وضعت شركة الشحن الروسية على قائمة العقوبات في أبريل الماضي، بينما احتجزت السلطات الكندية في فبراير سنة 2022 بشكل غير قانوني الطائرة "An-124" التابعة للشركة، وفي يونيو 2023 أصبحت معروفة نية حكومة البلاد مصادرة الطائرة ونقلها إلى أوكرانيا.

وكانت طائرة النقل An-124 التابعة لشركة طيران "فولغا-دنبير" قد وصلت الى كندا وعلى متنها شحنة من اختبارات كوفيد من الصين، بعد أن استأجرتها الحكومة الكندية، إلى تورونتو في 27 فبراير 2022، أي قبل ساعتين من إغلاق السلطات الكندية الأجواء أمام الرحلات الروسية بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس