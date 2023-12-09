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خبير: القدرات العسكرية الروسية ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض

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خبير: القدرات العسكرية الروسية ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض
Sputnik
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أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس أن قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض.

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وقال ديفيس عبر قناة Stephen Gardner على "يوتيوب": "الهجوم الأوكراني المضاد فشل، ومن المؤكد أن هجوما آخر لن يكون ناجحا، لأن الجيش الروسي أصبح أقوى مما كان عليه سابقا. وتوجد لديهم قدرات صناعية لإنتاج المزيد من الأسلحة. يجب على أوكرانيا والولايات المتحدة تحقيق أي تسوية عن طريق المفاوضات".

وأكد أنه مهما كانت كمية الأموال التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا فإنها لن تساعد كييف، مضيفا: "لن يؤدي هذا إلى إنهاء الحرب. علينا أن نعمل شيئا آخر وأعتقد أنه يجب علينا أن نقول ببساطة: لا نعطيكم إلا الأسلحة للدفاع الذاتي. ولن نعطيكم شيئا لشن أي هجوم جديد في عام 2024 سيفشل".

وأوضح أنه في هذه الحالة ستضطر أوكرانيا للمفاوضات، وقال: "سيكون بإمكانهم التوصل إلى حل بناء ما. وما لا يجب أن نعمله على الإطلاق هو تقديم أي شيء بكل حجم بدون أي شروط مسبقة. أظن أنه يجب حذف التصريحات القائلة إننا سندعمكم طالما كان هذا ضروريا من خطاباتنا".

المصدر: نوفوستي

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