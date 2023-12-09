كوريا الشمالية تصف المساعدة العسكرية لأوكرانيا بأنها "عمل انتحاري وجريمة حرب"

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن المساعدة المقدمة لأوكرانيا "عمل انتحاري وجريمة حرب" تؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

ونشرت الوكالة في مقال تحت عنوان "المساعدة العسكرية المتهورة لأوكرانيا هي عمل انتحاري يؤدي إلى كارثة".

وقال المقال إن "المساعدة العسكرية للزمرة العميلة التابعة لـ(الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، والتي، بعد أن أصبحت خادما مخلصا للولايات المتحدة، تشن حربا غير عادلة بالوكالة ضد روسيا، بلد مواطنيها، وهذا مظهر مركز من مظاهر العداء تجاه روسيا. وجريمة حرب ضد السلام تؤدي إلى إطالة أمد الوضع الدموي في أوكرانيا".

وانتقد المقال الذي كتبه المحلل، رو جو هيون، "الإمداد غير المباشر" بقذائف 155 ملم إلى أوكرانيا من كوريا الجنوبية، والتي سبق أن أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بوجود كميات قياسية منها لدى الأوكرانيين.

وأضاف: "هذا مظهر من مظاهر الخنوع الأكبر المؤيد لأمريكا، والذي أذهل حتى الغرب، وتغلغل في النخاع بفعل الخوف من روسيا".

وزعم مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 4 ديسمبر، أن "الإمداد غير المباشر" بقذائف 155 ملم من كوريا الجنوبية كان أكبر من حجم المساعدات المقدمة من أوروبا.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا، تعليقا على هذه المعلومات، أن موقف سيئول لم يتغير، وأنها لا تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة، بما في ذلك القذائف.

وفي الربيع، ذكرت صحيفة "دونغ آه إيلبو" أن كوريا الجنوبية ستزود الولايات المتحدة بحوالي 500 ألف قذيفة عيار 155 ملم على شكل قرض لتجديد الترسانات الأمريكية، التي استنفدت بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اختارت هذا النوع من العقود لأنه سيجعل من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بنقل قذائف إلى أوكرانيا دون الحصول على إذن من جمهورية كوريا.

ثم كان من المفترض أن لا تنقل السلطات الأمريكية القذائف الكورية الجنوبية إلى أوكرانيا مباشرة، ولكنها سترسل قذائفها المتوفرة بعد تجديد الترسانة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت قناة MBC التلفزيونية الكورية الجنوبية، أن ما لا يقل عن 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من مخزونات القوات المسلحة الكورية الجنوبية تم إرسالها إلى القواعد الأمريكية في ألمانيا.

وفي أبريل، كان هناك أيضا تسرب لوثائق سرية أمريكية مزعومة، وقال أحدهم إن رئيس إدارة الأمن القومي، كيم سونغ هان، عرض توريد 330 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم إلى بولندا بدلا من تسليمها مباشرة لأوكرانيا.

المصدر: RT