الجيش الأوكراني يشكو من نوعية وكمية الذخيرة التي يتلقاها من مختلف الدول

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الأوكراني يشكو من نوعية وكمية القذائف التي يتلقاها "من جميع أنحاء العالم".

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن رقيب في الجيش الأوكراني قوله: "كانت لدينا ذخيرة أكثر بعشر مرات في الصيف، وذات نوعية أفضل... أما الآن فهم يجلبون لنا قذائف من جميع أنحاء العالم، ذات نوعيات مختلفة، ونحن نتلقى 15 قطعة فقط لمدة ثلاثة أيام"، مضيفا أن القوات الأوكرانية "تلقت الأسبوع الماضي شحنة تحتوي على كثير من الأشياء دون المستوى المطلوب".

وفي الوقت الذي تشكو فيه كييف من نقص في إمدادات الأسلحة أعلن الكونغرس يوم الجمعة أن من غير المرجح أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام.

وفي نفس السياق أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، أن واشنطن لا يمكنها تقديم أي ضمانات لكييف حول استمرار المساعدات في ضوء موقف الكونغرس.

المصدر: وكالات