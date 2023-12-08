أعلنت القوات الروسية اليوم الجمعة أنها تمكنت من السيطرة على نقطة تمركز تابعة لقوات كييف، والقضاء على مسلحين تابعين للقوات الأوكرانية يرتدون ملابس عليها شارات أمريكية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر عسكرية أنه تم القضاء على العديد من مسلحي القوات الأوكرانية الذين يحملون شارات تصور العلم الأمريكي في منطقة قرية بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق، سيطرت وحدات من الجيش الروسي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بوغدانوفكا.

ورجحت مصادر عسكرية أن يكون المسلحون الذين تم القضاء عليهم وعلى ملابسهم شارات أمريكية هم مرتزقة يقاتلون إلى جانب قوات كييف.

المصدر: نوفوستي