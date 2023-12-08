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بيسكوف: الخطة الأمريكية للتفاوض بشروط كييف غير واقعية

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بيسكوف: الخطة الأمريكية للتفاوض بشروط كييف غير واقعية
Globallookpress Petrov Sergeynews.ru
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن ثقته بأن الخطة الأمريكية لإقناع روسيا بالتفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف، مستحيلة التنفيذ.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "إن هذا الأمر غير واقعي على الإطلاق".

وكان النائب الأول لمساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جوناثان فاينر قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تحاول التأكد من أن روسيا ستضطر إلى التفاوض على تسوية في أوكرانيا في نهاية المطاف بشروط مواتية لكييف. وتابع: "نود أن يكون الأوكرانيون في نهاية العام المقبل في موقف يدفع روسيا إلى اتخاذ قرار بحتمية الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط مقبولة لأوكرانيا ومستندة لميثاق الأمم المتحدة، والتي تضع في الاعتبار سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، أو سيكون تعاملهم مع أوكرانيا أقوى، مدعومة بقاعدة صناعية أقوى في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل أوكرانيا، وأكثر قدرة على الهجوم مرة أخرى".

المصدر: تاس

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