أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن أوكرانيا ستتلقى أموالا إضافية من الولايات المتحدة في ظاهرة ابتكرتها شركة "جو وهنتر وشركاؤهما" للتربح من الحرب.

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وكتب في صفحته على "تلغرام": "إدارة بايدن ومن تطعمهم هذه الإدارة سيحصلون على المال في نهاية المطاف. وإن لم يحدث ذلك الآن، سيحدث في العام الجديد لمواصلة الأعمال التجارية القائمة على الحرب. وبسبب هذه الغنائم ستتدفق أنهار جديدة من الدماء، وتتحمل عائلة بايدن وكل أوغاد بانديرا المسؤولة عن ذلك".

كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه احتمالا ضعيفا لعزله واحتمالا كبيرا لخسارته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال: "هذه ظاهرة جديدة في الخطاب السياسي الأمريكي، ابتكرتها شركة "جو وهنتر وشركاؤهما"... يواجهون احتمال عزلهم وهو أمر غير مرجح وخسارة الانتخابات وهو أمر مرجح جدا. ومن هنا جاء الابتزاز الفظ والهستيريا المستمرة والتلميحات الجامحة الموجهة إلينا".

المصدر: نوفوستي