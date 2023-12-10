سلاح الجو الهندي ينوي صيانة مروحياته من طراز "مي-26" بمساعدة روسية

ستخضع مروحيات "مي–26" الثقيلة في سلاح الجو الهندي لصيانة عامة بمشاركة الأخصائيين الروس. كما سيتم إصلاح بعض مكوناتها في روسيا مباشرة.

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وقالت صحيفة The Tribune الهندية إن فريقا من المهندسين الروس زار معملا في مدينة تشانديهارخ الهندية لبحث تفاصيل العقد المزمع توقيعه في الأشهر الثلاثة القادمة. أما العملية كلها فيجب أن تنتهي بعد مرور عام واحد من توقيع الاتفاقية.

وستتم أعمال الإصلاح والصيانة بشكل أساسي في قاعدة "تشانديهارخ" الجوية الهندية، على أن يتم إرسال بعض المكونات إلى روسيا.

يذكر أن 3 مروحيات من طراز "مي–26" تعمل في الوحدة الـ126 التابعة لسلاح الجو الهندي حيث ترابط كذلك مروحيات النقل العسكري الأمريكية CH-47F Chinook، لكن العسكريين الهنود يفضلون "مي–26" التي تبلغ حمولتها 20 طنا، ما يمكن مقارنته بطائرة النقل C-130J Super Hercules. وبمقدورها نقل المعدات الثقيلة داخل هيكل المروحية. بينما تستطيع CH-47F Chinook الأمريكية رفع 12 طنا فقط.

جدير بالذكر، أن "مي–26" التي تنتج في مدينة روستوف على نهر الدون تعتبر أكثر مروحية في العالم قدرة على رفع الحمولة. وقد حطمت المروحية 14 رقما قياسيا عالميا، بما في ذلك رفع 25 طنا من الحمولة إلى ارتفاع 4100 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا