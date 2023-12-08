كيرت كامبل: الصين تقف إلى جانب روسيا في الأزمة الأوكرانية

قال كيرت كامبل، المرشح لمنصب النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، أن الصين انحازت لطرف روسيا في الأزمة الأكرانية، وتدعمها بأشكال مختلفة.

وأشار كامبل، خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أشعر بقلق بالغ من دعم الصين لروسيا في الصراع في أوكرانيا. لقد رأينا كيف قدمت الصين على مدى العام ونصف العام الماضي مساعدات لروسيا بأساليب مختلفة. المساعدة ليس بالضرورة ان تكون عسكرية ومباشرة، وإنما في صورة تفاعلات تجارية وغيرها.

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وأضاف، على الرغم من أن الصين تدعي أنها لاعب مستقل غير منحاز لأي طرف، من الواضح تماما أنهم اختاروا لأنفسهم طرفا من أطراف النزاع هو روسيا، وهذا يثير قلقا عميقا لدي.

واختتم كامبل كلمته بالقول: لذلك علينا أن نكون يقظين لأن الأمر لا يتعلق فقط بمستقبل أوروبا، بل هو في حد ذاته قضية كبيرة ومهمة بالنسبة للولايات المتحدة. علينا أن نشعر بالقلق بشأن الدروس التي ستتعلمها الصين وتستعين بها إذا ساءت الأمور".

المصدر: تاس