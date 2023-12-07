ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كييف تنوي التخلي عن الأسلحة الغربية والشروع في إنتاج أسلحتها الخاصة بها مع صعوبة الموافقة على مشروع قانون لمساعدة كييف في الكونغرس.

وأشارت الصحيفة في مقال لها إلى أن ترميم واستعادة صناعة الأسلحة في أوكرانيا سوف يستغرق عدة سنوات.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة هنا إلى أن من غير الوارد أن تعمد الشركات المصنعة الغربية إلى تصنيع أحدث الأسلحة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصف الكرملين الولايات المتحدة بأنها بمثابة "قاطرة" تجر أوكرانيا جراً.

وفي يوم الاثنين الماضي، أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، أن إمدادات الأسلحة إلى كييف سوف تتوقف "بعد نفاد الأموال التي خصصتها واشنطن لمساعدة أوكرانيا".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تعتبر وضع أوكرانيا صعبا، نظرا لأن الأموال المخصصة للإدارة الأمريكية لدعم كييف ستنفد "قريبا جدا".

وقد أعلنت جمهورية التشيك قبل أيام أيضا أن مخزونات الأسلحة في مستودعات الجيش، والتي يمكن توريدها إلى أوكرانيا، انخفضت بشكل كبير، موضحة أن هناك فقط إمكانية لتوريد الأسلحة التي تنتجها الشركات التشيكية.

المصدر: Gazeta.ru + نوفوستي