الرئيس الروسي يدعو سلطان عُمان لزيارة روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد لزيارة روسيا الاتحادية في عام 2024.

وأشار بوتين إلى ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع ولي العهد وزير الشباب والثقافة والرياضة بسلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، خلال منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري المنعقد في العاصمة موسكو: "لقد أرسى (السلطان هيثم) الأسس لعلاقاتنا، وسنكون سعداء برؤيته في روسيا في الوقت المناسب له، ولكن العام المقبل. هذا العام قد انتهى أصلاً".

وطلب الرئيس الروسي من ولي العهد نقل "أطيب التمنيات إلى والده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد".

وقال ولي العهد: "أنا ممتن على دعوة والدي، وأنا متأكد من أن زيارته ستتم، وآمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب".

كما أعرب ذي يزن بن هيثم آل سعيد عن أمله في أن مثل هذه الزيارة "ستفتح فرصا جديدة لتطوير العلاقات بين موسكو ومسقط".

ونقل ولي العهد العماني لبوتين "أطيب التمنيات من والده الذي يقدر كثيرا علاقته مع رئيس روسيا الاتحادية"، وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية وسلطنة عمان تعود إلى عام 1985، مبينا أنها "منذ ذلك الحين تتطور تدريجيا".

وفي يونيو الماضي، وقعت حكومتا روسيا وسلطنة عُمان في العاصمة مسقط، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضرائب.

يذكر أن سلطنة عُمان وقعت أكثر من 38 اتفاقية ضريبية مع الدول الشقيقة والصديقة لتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري.

المصدر: RT