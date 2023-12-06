وزير الدفاع الأمريكي يتوقع تلبية طلب دعم أوكرانيا قريبا

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مطمئنا كييف، إن الولايات المتحدة ستساند أوكرانيا لأمد طويل، ويأتي هذا في ظل تأخير الموافقة على طلب الإدارة الأميركية الجديد لمساعدة كييف.

قال أوستن خلال مؤتمر خصص لبحث القاعدة الصناعية الأوكرانية: "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب شعب أوكرانيا، وسنكون معهم لفترة طويلة".

وأضاف أوستن في الخطاب الذي ألقاه إنه يتوقع أن يوافق الكونغرس بسرعة على طلب الإدارة للحصول على مساعدات جديدة لكييف، والتي تتضمن 50 مليار دولار إضافية كإمدادات من القاعدة الصناعية الأمريكية.

وأشار إلى أن "معظم الأموال ستعود إلينا من خلال الاستثمارات في سوق العمل الأمريكي، وكل هذه الأموال ستعود من خلال الاستثمارات في الأمن الأمريكي".

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ولفت إلى أن حوالي 27 مليار دولار من أموال المساعدات السابقة المقدمة لكييف تم استثمارها في ولايات أمريكية مختلفة كجزء من عقود إنتاج أسلحة لأوكرانيا.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على تسهيل تمكين أوكرانيا من إنتاج قطع غيار للأسلحة التي يتم توريدها من الغرب.

وقال رئيس البنتاغون: "نحن نعمل على تسهيل حصول أوكرانيا على إمكانيات تقنية وقدرات تصنيع متقدمة. وهذا بدوره سيسمح للأوكرانيين بإنتاج قطع غيار بالقرب من جبهات القتال، وإعادة تأهيل المعدات المعطوبة بسرعة".

المصدر: ريا نوفوستي