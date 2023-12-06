قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بعد إعلان حزب خادم الشعب الحاكم إنه لا يوجد أحد في البلاد لديه خطة عسكرية للعام المقبل، إن وزارة الدفاع تملك هذه الخطة.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية: "بالفعل توجد خطة لدينا. لقد تمكنا من تحرير 50% من أراضينا.. والآن لدينا خطة لعام 2024.. لدينا هدف استراتيجي: نريد الوصول إلى حدود 1991، لدينا أهداف عسكرية لعام 2024".

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وأكد الوزير عمروف بشكل منفصل، أن حدود عام 1991 تشمل شبه جزيرة القرم ودونباس والبحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، ديفيد أراخاميا، إنه لا أحد في أوكرانيا لديه خطة حرب للعام المقبل.

وبحسب أراخاميا، فإن اللجنة كانت تنتظر منذ فترة طويلة خطة العمل العسكري لعام 2024، والتي ينبغي أن تشير إلى الأهداف والمتطلبات المحددة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك في مسائل التعبئة والتسريح والتمويل.

وسبق أن أدلت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا بتصريحات مماثلة.

ووفقا لها، يجب معاقبة قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني وجميع جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية لعدم وجود خطة لمواصلة الأعمال القتالية ولفشل الهجوم المضاد.

وشددت البرلمانية الأوكرانية على أن زالوجني، لم يقدم حتى الآن أي خطة عمل للعام المقبل.

المصدر: نوفوستي