علييف: باكو لا تريد الحرب مع يريفان

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده لا ترغب في الحرب مع أرمينيا، ويجب أن تتوفر الضمانات في هذا المجال.

وأضاف علييف في منتدى "قره باغ: العودة إلى الوطن بعد 30 عاما. الإنجازات والصعوبات" الجاري في باكو: "نود ألا تكون هناك حرب بين أذربيجان وأرمينيا ويجب أن تكون هناك ضمانات في هذا الصدد".

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وأشار علييف إلى أن أذربيجان، تواجه عددا من التحديات الدولية.

وقال: "للأسف، لدينا سوء فهم معين مع بعض الدول التي نعتبرها بمثابة الشركاء. نحن نقوم بإبلاغ هذه الدول بموقفنا ونؤكد على أهمية تطبيق القانون الدولي على كافة الدول. هذا الأمر لا يجوز أن يكون انتقائيا، بل إن تنفيذه إلزامي للجميع. لقد قامت أذربيجان بحل جميع القضايا من خلال ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

ونوه رئيس أذربيجان بأن بلاده، تمارس السيطرة الكاملة على أراضيها وهو حق سيادي لأذربيجان.

المصدر: نوفوستي