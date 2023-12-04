أرمينيا تتهم أذربيجان بمحاولة إيصال عملية السلام إلى طريق مسدود

صرحت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، أن أذربيجان تحاول عرقلة عملية السلام وإيصالها إلى طريق مسدود، من خلال قيامها بـ"استفزازات" على الحدود.

وجاء في بيان الوزارة: "في 4 ديسمبر، على حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة فايوتس دزور، أصيب العسكري من القوات المسلحة الأرمينية، جيراسيم أراكيليان، بجروح قاتلة برصاصة قناص. ومن خلال القيام بمثل هذه الاستفزازات على الحدود، وكذلك الرفض المستمر لمقترحات مختلف الجهات الدولية الفاعلة لمواصلة المفاوضات، يحاول الجانب الأذربيجاني عرقلة عملية السلام وقيادتها إلى طريق مسدود".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل أحد جنودها بنيران الجيش الأذربيجاني في جنوب غرب أرمينيا قرب الحدود مع جيب نخجوان الأذربيجاني، في حادث يضاف إلى التوتر المستمر منذ أشهر بين البلدين.

يشار إلى أنه في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على قره باغ في سبتمبر الماضي، وفرار أكثر من 100 ألف أرميني من هناك إلى أرمينيا، تخشى يريفان من أن تسعى جارتها إلى تعزيز نفوذها، من خلال ربط جيب نخجوان بأراضيها بمهاجمة جنوب أرمينيا.

وفشلت المحادثات التي جرت برعاية دولية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين الخصمين في القوقاز في تحقيق اختراق حتى الآن.



المصدر: تاس + أ ف ب