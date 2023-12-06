انعقاد قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت بمشاركة زيلينسكي اليوم في اليابان

يستضيف رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عبر الإنترنت مساء الأربعاء، قمة مجموعة السبع التي تمت دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمشاركة فيها.

أعلن ذلك أمين عام الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم.

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وقال ماتسونو: "مساء اليوم، يعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بصفته رئيس مجموعة السبع، إجراء مفاوضات عبر الإنترنت بين قادة مجموعة السبع. بالإضافة إلى قادة مجموعة السبع، سيحضر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بداية الاجتماع".

ووفقا للمسؤول الياباني، يخطط زعماء مجموعة السبع لمناقشة "القضايا المهمة التي تواجه المجتمع الدولي"، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

في الشهر الماضي، أعلنت اليابان إثر محادثات أجراها في طوكيو وزراء خارجية دول G7 أن المجموعة "متحدة"، في مواصلة "دعمها القوي" لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا "حتى في ظل الوضع الدولي الراهن".

المصدر: تاس