المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي

أعربت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون، عن قلقها إزاء مخاطر وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد على غرار الاعتداء الذي شهدته باريس مساء السبت.

وقالت المفوضة في كلمة لها خلال اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن تقييمها للوضع يستند إلى تقييم الدول الأعضاء، وإلى الوضع الراهن بعدما رفعت دول عدة مستوى التحذير من خطر وقوع هجمات على أراضيها.

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كما يستند التقييم إلى "الارتفاع الهائل في معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين"، فضلا عن الزيادة في "المحتوى الإرهابي على الإنترنت".

وقالت يوهانسون: "مع الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" والاستقطاب الذي تسببه في مجتمعاتنا، ومع قرب حلول فترة العطل، هناك مخاطر وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي هائلة. لقد شهدنا ذلك مؤخرا في باريس للأسف".

وأعربت المفوضة السويدية عن "قلق بالغ" إزاء "الخطر الإرهابي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مشددة على "وجوب أن نتصدى معا لهذا الأمر".

وقُتل سائح ألماني-فلبيني السبت وجُرح شخصان آخران قرب برج إيفل في باريس في هجوم بسكين لمتطرف فرنسي-إيراني قال إنه نفذ فعلته "ردا على اضطهاد المسلمين في جميع أنحاء العالم".

المصدر: ا ف ب