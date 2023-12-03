رئيسة الوزراء الفرنسية بعد هجوم باريس: لن نستسلم للإرهاب

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد بعد هجوم وقع في باريس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين "لن نستسلم في وجه الإرهاب".

إقرأ المزيد

وكتبت على منصة إكس "أفكاري مع الضحية والمصابَين وأحبائهم. أحيي شجاعة قواتنا الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيتهم".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قال إن المشتبه به الذي طعن رجلا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين في وسط باريس قال للشرطة إنه "قلق بشأن الوضع في غزة" خلال التحقيق معه بعد اعتقاله.

ووفقا لمسؤولي الشرطة، فإن المهاجم مواطن فرنسي، من مواليد عام 1997، وهو "معروف بأنه إسلامي متطرف ويعاني من اضطرابات نفسية".

وقالت المصادر أيضا إن الشخصين اللذين هاجمهما المشتبه به بمطرقة، كانوا سائحين، وأن الضحية ألماني.

المصدر: "أ ف ب"