"سي إن إن": روسيا قد تفوز برهانها على إرهاق الغرب جراء الدعم المستمر لأوكرانيا

ذكرت قناة CNN التلفزيونية أنه من المرجح أن تكسب موسكو رهانها على أن الغرب سوف يتعب من دعم كييف، مشيرة إلى تصريحات مساعد الأمن القومي الأمريكي بنفاد الأموال والوقت.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مساعد الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله: "نفدت الأموال لدينا ولم يبق وقت تقريبا".

وجاءت تعليقات سوليفان بعد أن حذرت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في رسالة من أن "وقف تدفق الأسلحة والمعدات الأمريكية من شأنه أن يركع أوكرانيا على ركبتيها في ساحة المعركة، ولن يعرض المكاسب التي حققتها أوكرانيا للخطر فحسب، بل سيزيد أيضًا من احتمالات الانتصارات العسكرية الروسية".

وذكرت CNN أن "الشكوك المتزايدة حول وفاء الولايات المتحدة بالتزامها بمساعدة أوكرانيا تزامنت مع بداية فصل الشتاء القاسي الذي يهدد مرة أخرى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".

وأضافت أن "هناك دلائل جديدة على أن موسكو تمكنت من استعادة قواتها وأسلحتها، وتقوم بنشر صواريخ وطائرات مسيّرة جديدة".

وفي الوقت نفسه، فإن حرب إسرائيل مع حركة "حماس" ألقت بظلالها على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، مما خلق وضعاً أثار قلق فلاديمير زيلينسكي في الأيام الأخيرة، بحسب القناة.

ويواصل الكونغرس مناقشة تخصيص حزمة مالية، والتي ينبغي أن تشمل المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن الأموال لتعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يوجد تدفق كبير للمهاجرين، وحتى الآن، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من الاتفاق على تخصيص هذه الأموال.

المصدر: تاس