البنتاغون: الحوثيون ربما لا يستهدفون السفن الحربية الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات التي شنها الحوثيون ربما لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية، رغم أن البحرية الأمريكية ردت بإسقاط طائرات مسيرة وصواريخ في الأسابيع الماضية.

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وأوضحت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينج: "اتخذت المدمرة كارني إجراء بعدما كانت طائرة مسيرة تتجه نحوها. لكن مرة أخرى، لا يمكن أن نقول إن كارني كانت في هذا الوقت هي الهدف المقصود".

وتحمل الولايات المتحدة جماعة أنصار الله في اليمن، مسؤولية شن سلسلة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر.

وفي أحدث التطورات، تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر يوم الأحد. واعترف الحوثيون بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ما قالوا إنهما سفينتان إسرائيليتان في المنطقة.

وأسقطت المدمرة كارني التابعة للبحرية الأمريكية 3 طائرات مسيرة يوم الأحد في إطار استجابتها لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها السفن التجارية. ويقول الجيش الأمريكي إن السفن الثلاث ترتبط بنحو 14 دولة.

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وحملتا إيران المسؤولية عنها.

وكانت جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر قبالة اليمن، قد أطلقت في السابق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وتعهدت باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي الأمريكي بالقلق من خطر حدوث تصعيد مفاجئ ودام في المنطقة مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، في ضوء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المنفصلة التي تشنها فصائل مسلحة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

المصدر: رويترز