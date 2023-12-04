باكستان.. اعتقال 17 مشتبها بهم في حادث إطلاق نار على حافلة

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على سبعة عشر يشتبه بهم في إطلاق النار السبت الماضي، خلف عشرة قتلى وخمسة وعشرين مصابا، حسبما أفادت السلطات اليوم الاثنين.

وقال قائد الشرطة المحلية شاه والي إن قوات الأمن داهمت عدة مناطق في مديرية غيلغيت بالتستان شمالي البلاد، واعتقلت الرجال الذين يجري استجوابهم حاليا، مبينا أن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى عشرة اليوم بعدما توفي شخص كان مصابا بجراح خطرة، في المستشفى.

وكانت الحافلة تقل ركابا من غيلغيت إلى مدينة روالبندي عندما تعرضت لإطلاق النار، وفقد السائق السيطرة عليها واصطدمت بشاحنة اشتعلت فيها النيران.

ولقي سائقا الحافلة والشاحنة حتفهما في موقع الهجوم.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضا باسم "تحريك طالبان باكستان"، نفت الأحد في بيان تورطها في إطلاق النار.

حركة طالبان الباكستانية جماعة منفصلة ولكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية، التي استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس من عام 2021 في المراحل النهائية من انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) من البلاد.

المصدر: AP