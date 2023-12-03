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مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح على حافلة في باكستان

أخبار العالم

مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح على حافلة في باكستان
Globallookpress
هجوم على حافلة ركاب في باكستان (صورة أرشيفية)
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فتح مسلحون النار على حافلة في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم جنديان، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقال عزمت شاه المسؤول بالشرطة، إن إطلاق النار وقع مساء السبت في منطقة تشيلاس بمديرية غيلغيت بالتستان في شمال البلاد.

وكانت الحافلة تقل ركابا من غيلغيت إلى روالبندي، وفقد السائق السيطرة على الحافلة عندما تعرضت لإطلاق النار واصطدمت بشاحنة أخرى. واشتعلت النيران في الشاحنة، ما أسفر عن مقتل سائقي المركبتين.

وأصيب ما لا يقل عن 26 شخصا في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.

وصرح وزير داخلية غيلغيت بالتستان، شمس لون، للصحفيين، بأن الحادث كان "عملا إرهابيا"، وقال إن جنديين من الجيش الباكستاني كانا بين القتلى، مضيفا أن الداعية الإسلامي المحلي، مفتي شير زمان، أصيب أيضا في الحادث.

وأعلنت السلطات المحلية أنه تم تشكيل فريق خاص للتحقيق في الحادث.

ونفى محمد خراساني، المتحدث باسم حركة "طالبان" الباكستانية، في بيان له أي صلة للجماعة بإطلاق النار.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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