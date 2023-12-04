صحيفة: قائد جيش أوكرانيا طلب من واشنطن 17 مليون قذيفة و350-400 مليار دولار

طلب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، 17 مليون قذيفة وما بين 350 إلى 400 مليار دولار من أجل "إنهاء احتلال أوكرانيا".

أفادت بذلك صحيفة "أوكرانسكايا برافدا"، نقلا عن مصدر مطلع على محتوى المفاوضات جرت خلال زيارة أوستن الأخيرة إلى كييف.

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ووفقا للصحيفة، تم عرض هذه الحسابات على الضيف الأمريكي، بالإضافة إلى "الأفكار الأولية" لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بشأن التخطيط المستقبلي.

وقال المصدر: "تم إخبار أوستن بالحاجة إلى 17 مليون قذيفة، الذي والحق يقال تفاجأ بهذا الطلب، لأنه من الصعب جدا جمع هذا العدد من القذائف في العالم كله".

وذكر المصدر أن زالوجني اشتكى إلى أوستن بشأن تدخل مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قيادة القوات وإدارتها.

وتابع المصدر القول: "من الواضح أن زيلينسكي علم بهذا الحديث، وهو أمر لا يساهم في تعزيز الثقة".

وفي وقت سابق، اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تحقيق خطته لإنتاج مليون قذيفة في عام 2023، لكنها أكدت أنه في عام 2024 سيزيد الاتحاد الأوروبي الإنتاج بالتأكيد إلى مليون قذيفة سنويا.

المصدر: تاس