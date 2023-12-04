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تعديل وزاري في كوريا الجنوبية

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تعديل وزاري في كوريا الجنوبية
AFP
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استبدل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين وزير المالية و5 وزراء آخرين في مجلس الوزراء وفقا لمكتبه.

وقال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي كيم ديه-كي إنه تم تعيين تشوي سانغ-موك، كبير المساعدين الرئاسيين السابق للشؤون الاقتصادية وزيرا جديدا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء، في حين تم تعيين كانغ جونغ-أيه الرئيسة السابقة لجامعة سوكميونغ النسائية وزيرة جديدة لشؤون المحاربين القدامى.

كما قام يون بتعيين سونغ مي-ريونغ الباحثة الكبيرة السابقة في المعهد الاقتصادي الريفي الكوري لمنصب وزير الزراعة، وبارك سانغ-وو الرئيس السابق لشركة كوريا للأراضي والإسكان التي تديرها الدولة لمنصب وزير الأراضي، وكانغ دو-هيونغ رئيس المعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا المحيطات وزيرا للمحيطات، والنائبة الثانية لوزير الخارجية أوه يونغ-جو وزيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

المصدر: "يونهاب"

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