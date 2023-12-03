"معاريف": إسرائيل ترسل سفنا حربية وغواصة إلى البحر الأحمر لمراقبة تحركات إيران

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن تل أبيب أرسلت عدة سفن حربية وغواصة متطورة إلى البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لمراقبة أنشطة إيران في المنطقة.

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وأكدت أن إسرائيل تنسق تحركاتها مع الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان "إن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات اليوم الأحد في البحر الأحمر، مما قد يمثل تصعيدا كبيرا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس".

وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق إنه وقع هجوم بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر بدون الخوض في تفاصيل.

المصدر: وكالات