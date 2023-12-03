برلماني ألماني رفيع: لولا دعم واشنطن لكانت كييف في أيدي الروس الآن

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني أنطون هوفريتر، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون مشكلة كبيرة لأوروبا، ولكييف التي ستنهار.

وقال هوفريتر في مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag، ردا على سؤال حول تأثير فوز ترامب بالنسبة لأوروبا: "ستكون هذه مشكلة كبيرة. لن نكون قادرين على استبدال المساهمة المهمة التي تقدمها الولايات المتحدة للأمن الأوروبي في الوقت القريب".

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وأضاف: "لهذا السبب وحده، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال. لا يمكننا أن نفترض أن الديمقراطيين سيفوزون دائما في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتساءل الكثير منهم أيضا عما إذا كنا نستطيع حل المشكلات بأنفسنا في أوروبا".

وتابع: "لولا مساعدة الولايات المتحدة، لكانت كييف اليوم على الأرجح في أيدي روسيا. ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يفعل ذلك بمفرده".

وأشار إلى أن هناك خطرا كبيرا بحدوث انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي في أوكرانيا في فصل الشتاء.

وأضاف: "لهذا السبب لا ينبغي للغرب أن يتوقف عن توريد أنظمة الدفاع الصاروخي والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار. علما أننا لا نفعل ما يكفي في هذا المجال".

واعتبر أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بمساعدة أوكرانيا، لأن روسيا "تتمتع بالأفضلية".

وأكد أن "الاقتصاد العسكري الروسي يعمل بشكل مكثف للغاية منذ بداية العام بدعم من الصين". مشيرا إلى أن "إنتاج الأسلحة في روسيا ينمو باستمرار".

المصدر: تاس