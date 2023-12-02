خبير: العودة للتهدئة في غزة ممكن نظريا

لم يستبعد رئيس مجلس إدارة نادي فالداي الدولي للحوار أندريه بيستريتسكي أن تكون الولايات المتحدة وراء مؤامرة عالمية، مستغلة الحرب على غزة.

قال بيستريتسكي خلال مقابلة مع تاس، يصعب اثبات أن تكون واشنطن قد دبرت مؤامرة عالمية بالتعاون مع حماس.

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وتحدث المحلل عن التهدئة التي انتهت بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن العودة إليها ممكن نظريا في ظل ظروف معينة. هناك أطراف عملت لفترة طويلة للتوصل للهدنة السابقة، وبالأخص قطر، وفي المستقبل لا يمكن استبعاد التوصل لهدنة جديدة. علاوة على ذلك، وضع الأسرى لم يتم حسمه بعد، وبالتالي من الضروري حله ربما من خلال صفقة جديدة.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 8 أيام من الهدنة الإنسانية، وسقط في القطاع خلال اليوم الأول بعد انتهاء الهدنة أكثر من 170 قتيلا من سكان غزة.

المصدر: تاس