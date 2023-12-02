 
مباشر

خبير: العودة للتهدئة في غزة ممكن نظريا

أخبار العالم

خبير: العودة للتهدئة في غزة ممكن نظريا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wiz4

لم يستبعد رئيس مجلس إدارة نادي فالداي الدولي للحوار أندريه بيستريتسكي أن تكون الولايات المتحدة وراء مؤامرة عالمية، مستغلة الحرب على غزة.

قال بيستريتسكي خلال مقابلة مع تاس، يصعب اثبات أن تكون واشنطن قد دبرت مؤامرة عالمية بالتعاون مع حماس.

إقرأ المزيد
"كتائب القسام" تعرض مشاهد من استهداف آليات الجيش الإسرائيلي في غزة (فيديو)

وتحدث المحلل عن التهدئة التي انتهت بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن العودة إليها ممكن نظريا في ظل ظروف معينة. هناك أطراف عملت لفترة طويلة للتوصل للهدنة السابقة، وبالأخص قطر، وفي المستقبل لا يمكن استبعاد التوصل لهدنة جديدة. علاوة على ذلك، وضع الأسرى لم يتم حسمه بعد، وبالتالي من الضروري حله ربما من خلال صفقة جديدة.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 8 أيام من الهدنة الإنسانية، وسقط في القطاع خلال اليوم الأول بعد انتهاء الهدنة أكثر من 170 قتيلا من سكان غزة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا