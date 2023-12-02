زلزالان بقوة 5 درجات يضربان أرخبيل غوادلوب الفرنسي

ضرب زلزالان بقوة تزيد عن 5 درجات ليل الجمعة إلى السبت، أرخبيل غوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

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وفي الساعة 4:48 صباحا بالتوقيت المحلي (8:48 صباحا بتوقيت غرينتش)، هز "زلزال قوي بقوة 6 درجات" الأرخبيل، بحسب المرصد.

وأضاف المصدر أن "مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا".

وقال العديد من السكان الذين يعيشون في غراند تير وباس تير إن الهزة كانت "شديدة". وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5.2 درجات، في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه "يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا" بحسب المرصد.

وتقع غوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.

المصدر: أ ف ب