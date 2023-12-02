مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بذريعة محاولة طعن قرب نابلس

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بذريعة الاشتباه بمحاولة استخدامه سكينا ومحاولة طعن أحد الجنود عند القيام باستجوابه عند مفترق X بالقرب من مدينة نابلس.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أحبط جنود احتياط من الكتيبة 7037 التابعة للواء شمرون الإقليمي محاولة طعن عند حاجز عند مفترق X بالقرب من مدينة نابلس، أعلن ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن القوة اشتبهت في إرهابي وصل إلى الحاجز وبدأوا باستجوابه، ثم أخرج سكينا وبدأ يتقدم نحوهم. وأطلق المقاتلون النار على الإرهابي وقتلوه".

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من جهة أخرى، أصيب، طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة جبع، جنوب جنين.

ونقلت وكالة وفا: عن مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية طاردت طفلا بين كروم الزيتون في البلدة وأطلقت النار عليه وأصابته في قدمه ويده.

المصدر: RT