الدفاع الروسية في حصاد الأسبوع: 27 ضربة مكثفة للمواقع والقوات الأوكرانية وإسقاط 8 طائرات

أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها نفذت 27 ضربة مكثفة أصابت مطارات ومستودعات عسكرية أوكرانية، كما دمرت 8 طائرات للعدو وقامت بتحييد أكثر من 4.5 ألف من جنوده خلال أسبوع.

وقالت الدفاع الروسية في تقريريها الأسبوعي إنه خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، نفذت القوات الروسية 27 ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، أصابت بنجاح البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومنشآت تخزين ذخائر المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية والوقود، إضافة إلى نقاط انتشار القوات الأوكرانية.

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات ومروحية تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وهي 5 طائرات "ميغ-29"، وطائرتان "سو-27"، وطائرة "سو-25"، ومروحية "مي-8".

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إضافة إلى ذلك، تم تدمير 41 صاروخا من أنظمة HIMARS و"أوراغان"، و3 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM، و188 طائرة بدون طيار.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى لتقرير الدفاع الروسية:

صد 18 هجوما على محور كوبيانسك بلغت خسائر العدو أكثر من 315 عسكريا خلال أسبوع

صد 13 هجوما على محور كراسني ليمان حيث تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية 950 عسكريا بين قتيل وجريح

على محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية تحسين مواقعها على طول خط التماس وحررت بلدة أرتيموفسكويه في دونيتسك، كما صدت 17 هجوما مكبدة العدو خسائر تزيد عن 1680 عسكريا

صد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك، حيث خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 880 عسكريا

على محور زابوروجيه، مارست القوات الروسية دفاعا نشطا، صدت خلاله 14 هجوما للعدو في مناطق بلدتي رابوتينو وفيربوفويه، وبلغت الخسائر الأوكرانية خلال آخر أسبوع نحو 315 عسكريا

على محور خيرسون، قام العدو بمحاولات فاشلة لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة اليسرى لنهر الدنيبر، وتكبد خسائر تبلغ 450 جنديا، فيما استسلم 14 جنديا آخرون.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 545 طائرة، و256 مروحية، و9353 طائرة بدون طيار، و442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و13743 دبابة ومدرعة أخرى، و1187 راجمة صاروخية، و7215 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و15844 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: الدفاع الروسية