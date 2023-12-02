قال راي ماكغفرن، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، إن الولايات المتحدة وجدت بالفعل عملا لفلاديمير زيلينسكي في مجال التلفزيون، ليعمل فيه بعد هزيمة أوكرانيا.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع يوتيوب: "لماذا ذهب مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي؟. إنه يدرك أن زيلينسكي محترف، ولكن في مجال آخر مختلف، ولذلك قدم له عرضا للعمل في البرنامج الكوميدي الأمريكي- Saturday Night Live".

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كما نصح ماكغفرن، رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز بالتفكير في الكلمات التي قالها خلف الأبواب المغلقة حول "هزيمة روسيا التي حدثت بالفعل" و"ضعف الجيش الروسي".

وقال الخبير: "هذه هي نهاية زيلينسكي ويجب أن تكون النهاية لبيل بيرنز وكل من كذب (بشأن النزاع في أوكرانيا )".

تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد، أن الأمريكيين والأوروبيين أخذوا يشعرون بالملل والتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

المصدر: نوفوستي