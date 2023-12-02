هنغاريا وهولندا قد تعيقان انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أفادت مجلة Economist، بأن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وزعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز، قد يعيقان تمويل أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمجلة البريطانية، كان من المفترض أن تحصل أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر على مساعدة مادية، وأن تتعزز آفاق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن بسبب موقف هذين السياسيين، أصبحت هذه القضايا موضع شك.

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وذكرت المجلة أن أوربان بقي يعارض على مدى أشهر طويلة إرسال مبالغ ضخمة من الأموال إلى أوكرانيا، في حين كان فيلدرز منتقدا لتوسيع الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن "أزمة سياسية" قد تندلع في قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر أثناء مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد وإبرام اتفاق لتقديم مساعدة مالية لكييف بمبلغ 50 مليار يورو.

ونوهت الصحيفة بأن هذه الخطط قد تتقوض على يد أوربان، الذي كما تشير الصحيفة، طالب بتجميد العملية السياسية والمالية برمتها حتى يتفق القادة على مراجعة كاملة لدعم بروكسل لكييف. وهذا الأمر بات يشكل "صداعا حقيقيا" لقادة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس