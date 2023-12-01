محامي ترامب يدعو لتأجيل محاكمته في جورجيا إلى 2029

صرح ستيف سادو، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه يجب تأجيل محاكمة موكله في قضية إلغاء نتائج انتخابات 2020 إلى عام 2029 في حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأشار سادو في بيان له إلى أن الدستور الأمريكي ينص على تفوق المصالح الفدرالية على مصالح الولايات، وبالتالي يجب تأجيل محاكمة ترامب في ولاية جورجيا، حيث يتهم بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات، إلى عام 2029 على الأقل.

إقرأ المزيد

ويعارض دفاع ترامب بدء المحاكمة في أغسطس 2024، علما بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في نوفمبر، واعتبر أن ذلك سيكون "تدخلا في الانتخابات".

وكانت النيابة العامة في ولاية جورجيا قد دعت لبدء محاكمة ترامب في أغسطس عام 2024، إذ أنه سيواجه محاكمة في واشنطن في مارس وفي ولاية فلوريدا في مايو المقبل.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة التمهيدية للمحكمة في 21 يونيو 2024، حيث سيتبادل الطرفان المواقف تجاه القضية للمرة الأخيرة قبل بدء المحاكمة.

المصدر: نوفوستي