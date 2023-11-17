المدعي العام يطلب من المحكمة في جورجيا الأمريكية بدء محاكمة ترامب بقضية الانتخابات في أغسطس 2024

طلب مكتب المدعي العام من محكمة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا بدء النظر في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أغسطس 2024.

وجاء في وثائق المحكمة: "يطلب مكتب المدعي العام من المحكمة تحديد موعد لجلسة استماع يعبر فيها المتهمون بشكل نهائي عن موقفهم بشأن التهم الموجهة إليهم في 21 يونيو 2024، على أن تبدأ العملية نفسها في 5 أغسطس 2024".

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وأوضح مكتب المدعي العام سبب اختياره هذه الموعد بحقيقة أنه قبل ذلك ستبدأ جلسات الاستماع ضد ترامب في قضايا أخرى. ولن يتعارض بدء العملية في أغسطس مع سير القضايا الأخرى.

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

المصدر: نوفوستي