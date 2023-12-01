جمهوريون يدعون بايدن للحد من الرحلات بين الولايات المتحدة والصين بعد تفشي فيروس

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن للحد من الرحلات بين الولايات المتحدة والصين على خلفة تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين.

وجاء في بيان للمشرعين، نشره المكتب الصحفي للسيناتور ماركو روبيو، أنه لا ينبغي انتظار إجراءات من قبل منظمة الصحة العالمية التي اتهمها الجمهورية بالانحياز للصين، وأن "علينا أن نتخذ الخطوات لحماية الأمريكيين واقتصادنا".

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وأشار المشرعون إلى أن القيود على السفر ضرورية "حتى نعرف كل ما يجب معرفته عن مسبب المرض الجديد"، مؤكدين على ضرورة "منع تسلله إلينا".

واعتبر الجمهوريون أن "حظر الرحلات الآن من شأنه أن ينقذ بلادنا من الوفيات وإجراءات الإغلاق الجديدة وتفشي الفيروس مستقبلا.

يذكر أن السفر بين الولايات المتحدة والصين قد توقف في يناير 2020 على خلفية انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بوباء عالمي. وبدأ رفع القيود هذا العام فقط، لكن الرحلات المباشرة لم تعد بشكل كامل حتى الآن.

المصدر: نوفوستي