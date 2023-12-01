مدفيديف يعلن انضمام أكثر من 452 ألف فرد إلى الجيش الروسي منذ بداية العام الجاري

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن بيانات وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن أكثر من 452 ألف فرد انضموا للخدمة في الجيش الروسي منذ بداية العام الجاري.

وقال مدفيديف خلال زيارة عمل إلى دائرة سيبيريا الفيدرالية: "بحسب بيانات وزارة الدفاع، فإنه في الفترة من 1 يناير من هذا العام إلى 1 ديسمبر، تم تجنيد أكثر من 452 ألف شخص من جميع أنحاء البلاد للخدمة العسكرية لصالح مجموعة القوات المشتركة".

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وأكد أن وتيرة الانضمام للخدمة العسكرية بموجب العقد ازدادت بشكل ملحوظ.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 أكتوبر أن هيئة الأركان العامة للقوات الروسية ليس لديها خطط لعملية تعبئة إضافية.

كما كشف شويغو في تصريح منفضل أدلى به اليوم أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 125 ألف جندي و16 ألف قطعة سلاح منذ انطلاق ما يسمى بـ "هجومها المضاد" في يونيو الماضي.

وأضاف: "التعبئة الشاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وقيام القيادة الأوكرانية بإدخال الاحتياطيات الاستراتيجية إلى المعركة لم تغير الوضع في ساحة القتال، بل أدت هذه الإجراءات اليائسة إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

المصدر: RT