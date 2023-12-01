تصرفات بولندية قد تحرم الجيش الأوكراني من الوقود

قال ممثل الخارجية الأوكرانية، لصحيفة بيلد الألمانية، إن القوات الأوكرانية قد تعاني من النقص في إمدادات الوقود بسبب الحصار الذي فرضته شركات النقل البولندية على الحدود.

وأضاف: "لقد أثر حصار المعابر الحدودية على جميع فئات البضائع تقريبا، بما في ذلك الوقود، وهو أمر حيوي للدفاع عن بلادنا".

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ويشار إلى أن سائقي الشاحنات البولندية قاموا اعتبارا من 6 نوفمبر، بإغلاق نقاط التفتيش والعبور على الحدود مع أوكرانيا.

ويطالب هؤلاء سلطات بلادهم، بالعودة إلى نظام التصاريح للشاحنات التجارية الأوكرانية (باستثناء البضائع والإمدادات الإنسانية للجيش الأوكراني)، وتعليق تراخيص الشركات التي تم إنشاؤها في أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتفتيشها، والفصل بين طوابير المركبات الفارغة والمحملة.

وتفيد الأنباء الواردة بأن طول طابور الشاحنات على الجانب البولندي، وصل إلى 50 كيلومترا، وخلال الوقوف فيه توفي سائقان أوكرانيان.

المصدر: نوفوستي